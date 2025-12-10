Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

U opštini Sečanj, otvoreno je biračko mesto broj sedam na kojem se danas ponavlja glasanje za lokalni parlament.

Ponovljeno glasanje utvrđeno je rešenjem opštinske izborne komisije koja je na biračkom mestu broj 7. poništila glasanje na izborima održanih 30. novembra. Glasanje se obavlja u osnovnoj školi „Veljko Đuričin“, Jarkovac, u ulici Trg dr Stanislava Bukurova 12. Na tom biračkom mestu, za glasanje 30. novembra bilo je upisano 577 birača a izbori su poništeni, kako je ranije obiavljeno, jer je nedostajala jedna strana zapisnika biračkog odbora. Po preliminarnim