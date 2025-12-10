Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Nova.rs, Beta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

U opštini Sečanj, otvoreno je biračko mesto broj sedam na kojem se danas ponavlja glasanje za lokalni parlament.

Ponovljeno glasanje utvrđeno je rešenjem opštinske izborne komisije koja je na biračkom mestu broj 7. poništila glasanje na izborima održanih 30. novembra. Glasanje se obavlja u osnovnoj školi „Veljko Đuričin“, Jarkovac, u ulici Trg dr Stanislava Bukurova 12. Na tom biračkom mestu, za glasanje 30. novembra bilo je upisano 577 birača a izbori su poništeni, kako je ranije obiavljeno, jer je nedostajala jedna strana zapisnika biračkog odbora. Po preliminarnim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

RTV pre 14 minuta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Blic pre 5 minuta
Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Radio 021 pre 1 sat
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Euronews pre 44 minuta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Telegraf pre 49 minuta
Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Telegraf pre 2 sata
Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Politika, najnovije vesti »

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

RTV pre 14 minuta
Dačić danas u Briselu na konferenciji o borbi protiv krijumčarenja migranata

Dačić danas u Briselu na konferenciji o borbi protiv krijumčarenja migranata

RTV pre 39 minuta
Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

NIN pre 24 minuta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Blic pre 5 minuta
Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Blic pre 15 minuta