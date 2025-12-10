Tragedija u Maroku: Dve zgrade se srušile, 19 osoba poginulo

Dve četvorospratnice srušile su se u utorak u marokanskom gradu Fesu, usmrtivši 19 osoba, saopštile su danas lokalne vlasti.

Marokanska državna novinska agencija izvestila je da je u dve stambene zgrade smešteno osam porodica. Šesnaest ljudi je povređeno u urušavanju i poslato je na lečenje u obližnju bolnicu. Vlasti su saopštile da je naselje evakuisano i da su potraga i spasavanje u toku. Nije poznato šta je uzrokovalo urušavanje niti koliko se osoba trenutno vodi kao nestalo. Fes je drugi po veličini grad u Maroku i jedan od domaćina ovogodišnjeg Kupa afričkih nacija te Svetskog