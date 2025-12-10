VIDEO Srbi eliminisani u borbi za trofej, šta se ovo dešava sa Nikolom?

Njujork Niksi rutinski su eliminisali Toronto Reptorse sa 117:101 i plasirali se u polufinale NBA kupa, gde će igrati protiv Orlanda.

A dok Branson i društvo gaze dalje, najveća tema za srpsku javnost ponovo je – Nikola Jović i njegova misteriozna situacija u Majamiju. Meč u Kanadi počeo je kao napadački vatromet – samo u prvoj četvrtini viđeno je 74 poena, a Reptorsi su posle 12 minuta imali minimalnu prednost (39:35). Ali tu je stao njihov nalet. Njujork je u drugom periodu “zavio” odbranu, zadržao visoku efikasnost i napravio preokret za +17 na poluvremenu (69:52). Razliku su rutinski