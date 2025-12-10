Njujork u polufinalu NBA kupa: Branson vodio Nikse do pobede nad Torontom

Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao za Majami

Košarkaši Njujorka plasirali su se u polufinale NBA kupa, pošto su danas u gostima u četvrtfinalu savladali Toronto rezultatom 117:101. U pobedničkom timu briljirao je Džejlen Branson sa 35 poena, četiri asistencije i tri skoka. Džoš Hart je postigao 21 poen, dok je Mikal Bridžis dodao 15. U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji je bio Brendon Ingram, koji je zabeležio 31 poen, šest uhvaćenih lopti i šest asistencija.