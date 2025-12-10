Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

SEČANJ - Na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, danas će biti ponovljeno glasanje.

Birači će moći da glasaju od sedam do 20 časova, navedeno je u rešenju Opštinske izborne komisije o sprovođenju ponovljenog glasanja na biračkom mestu. OIK je ranije poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održane 30. novembra na tom biračkom mestu nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun. Na lokalnim izborima u Sečnju učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo