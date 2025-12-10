Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

SEČANJ - Na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, danas će biti ponovljeno glasanje.

Birači će moći da glasaju od sedam do 20 časova, navedeno je u rešenju Opštinske izborne komisije o sprovođenju ponovljenog glasanja na biračkom mestu. OIK je ranije poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održane 30. novembra na tom biračkom mestu nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun. Na lokalnim izborima u Sečnju učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Radio 021 pre 2 minuta
Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Danas se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Telegraf pre 47 minuta
Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Politika, najnovije vesti »

Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Danas ponavljanje izbora na jednom biračkom mestu u Sečnju

Radio 021 pre 2 minuta
Premijer Crne Gore reagovao na predlog Vučića: "Mi vas čekamo u EU od 2028, požurite"

Premijer Crne Gore reagovao na predlog Vučića: "Mi vas čekamo u EU od 2028, požurite"

Radio 021 pre 2 minuta
Vučić: Predložiću Fon der Lajen da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU

Vučić: Predložiću Fon der Lajen da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU

Radio 021 pre 2 minuta
Vučić danas u Briselu na radnoj večeri koju priređuju Fon der Lajen i Košta

Vučić danas u Briselu na radnoj večeri koju priređuju Fon der Lajen i Košta

RTV pre 57 minuta
Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari: Izbori u Srbiji mogući u maju ili decembru: Neko bi da budu što kasnije, a nekima…

Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari: Izbori u Srbiji mogući u maju ili decembru: Neko bi da budu što kasnije, a nekima nijedan termin ne ide naruku

Blic pre 58 minuta