Novi Sad: Danas u 12 sati oglašavaju se sirene za javno uzbunjivanje

NOVI SAD - Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu obavettila je građanstvo da je za danas, tačno u 12 sati predviđeno oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje.

Navode da će se provera vršiti emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. Reč je o proveri sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga, a u skladu sa obavezama proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije i Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.