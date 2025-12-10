Srednji kurs dinara za evro 117,4214 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4214 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar prema evru biće niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 100,8602 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 9,8 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto.