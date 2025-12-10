Zvezdin spisak: Nema više dilema oko Arnautovića i Duartea

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Stamenić
Zvezdin spisak: Nema više dilema oko Arnautovića i Duartea

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Grac, a u avionu su se prema najavama Sport kluba našli roviti Marko Arnautović i Bruno Duarte.

Povreda stopala Brazilca nije ozbiljnije prirode i trenirao je veče pre puta u Austriju, pa se očekuje i u startnih 11. Kod Arnautovića je situacija takva da postoji veliki rizik oko obnove povrede primicača i pitanje je da li će ulaziti. Trener Vladan Milojević poveo je u Grac 23 fudbalera, na spisku su: Pravo igranja nema Tebo Učena zbog crvenog kartona, a Nemanja Radonjić je povređen. Utakmica Šturm – Crvena zvezda u 6. kolu Lige Evrope igra se u četvrtak od
