Zvezdin spisak: Nema više dilema oko Arnautovića i Duartea

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Grac, a u avionu su se prema najavama Sport kluba našli roviti Marko Arnautović i Bruno Duarte.

Povreda stopala Brazilca nije ozbiljnije prirode i trenirao je veče pre puta u Austriju, pa se očekuje i u startnih 11. Kod Arnautovića je situacija takva da postoji veliki rizik oko obnove povrede primicača i pitanje je da li će ulaziti. Trener Vladan Milojević poveo je u Grac 23 fudbalera, na spisku su: Pravo igranja nema Tebo Učena zbog crvenog kartona, a Nemanja Radonjić je povređen. Utakmica Šturm – Crvena zvezda u 6. kolu Lige Evrope igra se u četvrtak od