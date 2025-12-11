MUP: Zaplenjena tona kokaina u Španiji, uhapšeno osmoro državljana Srbije

Beta pre 1 sat

 Više od tone kokaina, kao i veća količina oružja i novca zaplenjeno je u Španiji a u toj, međunarodnoj akciji suzbijanja trgovine narkoticima, uhapšeno je i osam državljana Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, uhapšeni su B.B. (62), B.I. (49), M.B. (26), M.N. (28), S.S. (38), R.M. (21), D.P. (32) i N.T. (33) koji se sumnjiče za logističku podršku u prijemu droge iz Kolumbije i njenu dalju distribuciju u Španiji.

Podneta je i krivična prijava protiv Z.Š. (60) i izrečena mera zabrane napuštanja Španije, kao i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Bugarske.

U međunarodnoj akciji uhapšeno je ukupno 17 osoba.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da MUP ostaje pouzdan partner u borbi protiv transnacionalnog kriminala, "posebno u borbi trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa".

(Beta, 11.12.2025)

Ključne reči

KokainMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPŠpanija

