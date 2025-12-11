Uhapšen muškarac koji je kamionom izazvao tešku saobraćajnu nesreću
Beta pre 31 minuta
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su G.P. (57) iz okoline Leskovca zbog toga što je kamionom usmrtio jednu sedamdesetdvogodišnju ženu i potom se udaljio sa mesta nesreće, saopšteno je danas.
Kako se navodi, on je osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.
Nesreća se dogodila u sredu na Matejevačkom putu u Nišu a vozač je, upravljajući kamionom, udario ženu van pešačkog prelaza i udaljio se sa lica mesta.
Žena je usled povreda preminula.
Uhapšenom je određeno zadržavanje i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
(Beta, 11.12.2025)