Uhapšen muškarac koji je kamionom izazvao tešku saobraćajnu nesreću

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su G.P. (57) iz okoline Leskovca zbog toga što je kamionom usmrtio jednu sedamdesetdvogodišnju ženu i potom se udaljio sa mesta nesreće, saopšteno je danas.

Kako se navodi, on je osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.

Nesreća se dogodila u sredu na Matejevačkom putu u Nišu a vozač je, upravljajući kamionom, udario ženu van pešačkog prelaza i udaljio se sa lica mesta.

Žena je usled povreda preminula.

Uhapšenom je određeno zadržavanje i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužiocu u Nišu.