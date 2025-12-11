Infrastruktura železnice Srbije raspisala tender za sanaciju 10 staničnih zgrada: Evo koje stanice će biti adaptirane

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za sanaciju i adaptaciju 10 staničnih zgrada u Beogradu i Pančevu.

Radovi će se izvoditi na staničnim zgradama: Zemun, Zemun Polje, Pančevo - Glavna, Ovča, Pančevački most, Vukov spomenik, Rakovica i stajališta Karađorđev park, Tošin Bunar i Altina. Rok za izvođenje radova je 150 dana, a rok za podnošenje ponuda ističe 29. decembra. Sanacija i adaptacija podrazumevaju obnavljanje postojećih instalacija, konstruktivne i građevinske radove, kao i izvođenje završnih obrada u prostorijama i na spoljašnjem delu objekata, radi podizanja