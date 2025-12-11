Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)

Blic pre 56 minuta
Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)…

Željko Mitrović je uveo reforme na televiziji Pink i podelio otkaze u kompaniji Pevačica je izjavila da je bila zauzeta i nije mogla pomoći u organizaciji Pevačica Viki Miljković ove sezone pridružila se žiriju muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde.

Njen muž Dragan Tašković Taške našao se u organizaciji snimanja novogodišnjeg programa ove televizije. Na samom početku razgovora, pevačica nam je rekla da ona nije pomagala suprugu oko organizacije. - Ja nisam uopšte u organizaciji, noćas sam u ulozi pevača. Taške je bio zadužen za organizaciju od strane Milice i Željka. Toliko sam bila zauzeta da nisam mogla da mu budem od velike pomoći - rekla je Viki kroz osmeh i dodala: - Drago mi je da je Taške olakšao
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Viki otkrila detalje velikih promena na Pinku: sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem...

Viki otkrila detalje velikih promena na Pinku: sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem...

Kurir pre 1 sat
Viki Miljković na čelu Pinka Željko Mitrović pevačici dao važan zadatak, a u sve je umešana i ova osoba!

Viki Miljković na čelu Pinka Željko Mitrović pevačici dao važan zadatak, a u sve je umešana i ova osoba!

Alo pre 1 sat
Jelena Karleuša na bini sa Darkom Lazićem i Urošem Živkovićem: Veselo na Pinku u novogodišnjoj noći

Jelena Karleuša na bini sa Darkom Lazićem i Urošem Živkovićem: Veselo na Pinku u novogodišnjoj noći

Svet & Skandal pre 2 sata
Krišom smo snimili Karleušu, Viki i Đanija: Pevačice se ne razdvajaju, prijateljstvo na pomolu?

Krišom smo snimili Karleušu, Viki i Đanija: Pevačice se ne razdvajaju, prijateljstvo na pomolu?

Mondo pre 2 sata
"Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem": Viki otkrila detalje velikih promena na Pinku

"Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem": Viki otkrila detalje velikih promena na Pinku

Mondo pre 4 sati
Snežana ignorisala kolegu na snimanju emisije: Snimili smo reakciju, evo kako joj je folker odgovorio (video)

Snežana ignorisala kolegu na snimanju emisije: Snimili smo reakciju, evo kako joj je folker odgovorio (video)

Mondo pre 6 sati
Viki stigla u besnom džipu na snimanje: Željko Mitrović joj dao važnu ulogu (video)

Viki stigla u besnom džipu na snimanje: Željko Mitrović joj dao važnu ulogu (video)

Mondo pre 7 sati

Ključne reči

Željko MitrovićViki Miljković

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

Blic pre 21 minuta
"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon…

"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)

Blic pre 16 minuta
Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)…

Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)

Blic pre 56 minuta
Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina…

Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina je bila u šoku"

Blic pre 55 minuta
Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Blic pre 46 minuta