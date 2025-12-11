Niče još jedna faza na aerodromu! Vučić u Nišu

Blic pre 9 minuta
Niče još jedna faza na aerodromu! Vučić u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Niša za TV Prva.

- Gradimo još jednu fazu na aerodromu i to je oko 100 miliona evra dodatnih", rekao je Vučić. Podsetimo, Vučić će boraviti u poseti Nišu, saopštio je Kabinet predsednika Republike. Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova. Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić obećava da će se prošetati kroz Niš: Večeras, nego šta ću

Vučić obećava da će se prošetati kroz Niš: Večeras, nego šta ću

Nova pre 9 minuta
Vučić: Dodatni radovi na niškom aerodromu, vredni 100 miliona evra

Vučić: Dodatni radovi na niškom aerodromu, vredni 100 miliona evra

Danas pre 59 minuta
Vučić stigao u Niš i otišao na televiziju

Vučić stigao u Niš i otišao na televiziju

Danas pre 34 minuta
Za novu fazu radova na aerodromu "Konstantin Veliki" 100 mil EUR

Za novu fazu radova na aerodromu "Konstantin Veliki" 100 mil EUR

Ekapija pre 1 sat
Dodatni radovi na niškom aerodromu, vredni 100 miliona evra

Dodatni radovi na niškom aerodromu, vredni 100 miliona evra

Niške vesti pre 39 minuta
Dodatni radovi na niškom aerodromu vredni 100 miliona evra

Dodatni radovi na niškom aerodromu vredni 100 miliona evra

Biznis.rs pre 34 minuta
Otvaranje dve fabrike u Nišu i novo zapošljavanje: Kolika je vrednost investicija i koji radnici će biti traženi

Otvaranje dve fabrike u Nišu i novo zapošljavanje: Kolika je vrednost investicija i koji radnici će biti traženi

Euronews pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišEvropska UnijaAerodromEUPredsednik SrbijeProsečna plataNica

Ekonomija, najnovije vesti »

Rastu cene ugostiteljskih usluga u Srbiji, najviše poskupeli hrana i piće

Rastu cene ugostiteljskih usluga u Srbiji, najviše poskupeli hrana i piće

Kamatica pre 4 minuta
Cena peleta i 46.000 dinara po toni, na manjim stovarištima liste čekanja

Cena peleta i 46.000 dinara po toni, na manjim stovarištima liste čekanja

N1 Info pre 4 minuta
Kako da znate da ste upoznali manipulatora?

Kako da znate da ste upoznali manipulatora?

Bonitet pre 4 minuta
Vučić obećava da će se prošetati kroz Niš: Večeras, nego šta ću

Vučić obećava da će se prošetati kroz Niš: Večeras, nego šta ću

Nova pre 9 minuta
Niče još jedna faza na aerodromu! Vučić u Nišu

Niče još jedna faza na aerodromu! Vučić u Nišu

Blic pre 9 minuta