SAD produžile Lukoilu licencu do 17. januara

Blic pre 4 sati
SAD produžile Lukoilu licencu do 17. januara

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je Lukoilu licencu do 17. januara kojom se kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi u objavi na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a. Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 odsto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK. OFAK navodi da za odobrenje licence Lukoilu, termin "uslovni ugovori", podrazumeva izvršne ugovore, izvršne proforma fakture,
