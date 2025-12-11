"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)
Blic pre 16 minuta
Ostojić je zadovoljna proteklom godinom i izrazila želju da nastupa u MTS dvorani ili Sava Centru.
Pevačica je podelila svoje utiske o putovanju u Ameriku, gde je, kako kaže, posećivala muzeje. Kaja Ostojić je večeras, pred nastup u srpskoj prestonici, progovorila o nizu tema koje intrigiraju javnost. Pevačica je otkrila koji skup poklon je dobila od četvrtog supruga, pa se osvrnula na ćerku koja joj živi u SAD-u, ali i godinu koja je na izmaku. - Sednem ja svaki dan za klavir u poslednje vreme. Od supruga sam nedavno dobila na poklon najbolji klavir, on ima