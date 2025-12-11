"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)

Blic pre 16 minuta
"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon…

Ostojić je zadovoljna proteklom godinom i izrazila želju da nastupa u MTS dvorani ili Sava Centru.

Pevačica je podelila svoje utiske o putovanju u Ameriku, gde je, kako kaže, posećivala muzeje. Kaja Ostojić je večeras, pred nastup u srpskoj prestonici, progovorila o nizu tema koje intrigiraju javnost. Pevačica je otkrila koji skup poklon je dobila od četvrtog supruga, pa se osvrnula na ćerku koja joj živi u SAD-u, ali i godinu koja je na izmaku. - Sednem ja svaki dan za klavir u poslednje vreme. Od supruga sam nedavno dobila na poklon najbolji klavir, on ima
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

„Njegovo je bilo da uzme torbicu i ode na put, a sve ostalo je na meni“: Žena Miroslava Ilića otkrila detalje njihovog braka…

„Njegovo je bilo da uzme torbicu i ode na put, a sve ostalo je na meni“: Žena Miroslava Ilića otkrila detalje njihovog braka

Nova pre 36 minuta
"Kud sam rekla, crkla dabogda", Ceca Ražnatović se prisetila učešća u Pinkovim zvezdama: "Slušam ja Harisa Džinovića, bolje da…

"Kud sam rekla, crkla dabogda", Ceca Ražnatović se prisetila učešća u Pinkovim zvezdama: "Slušam ja Harisa Džinovića, bolje da sam ćutala"

Blic pre 1 sat
Ja sam zaslužna za ovo što je on danas: Supruga Miroslava Ilića otkrila detalje njihovog braka (foto)

Ja sam zaslužna za ovo što je on danas: Supruga Miroslava Ilića otkrila detalje njihovog braka (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Pozdravi je pozdravi: Miroslav Ilić velikim tradicionalnim rođendanskim koncertom oduševio beogradsku publiku

Pozdravi je pozdravi: Miroslav Ilić velikim tradicionalnim rođendanskim koncertom oduševio beogradsku publiku

Večernje novosti pre 2 sata
Prijatelji i podrška: Lepa Lukić i Boki 13 uživali na koncertu Miroslava Ilića (foto)

Prijatelji i podrška: Lepa Lukić i Boki 13 uživali na koncertu Miroslava Ilića (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Haos na koncertu Miroslava Ilića! U publici nastao delirijum, Boki 13 odmah skočio na noge, a pevač imao važnu poruku za Gocu…

Haos na koncertu Miroslava Ilića! U publici nastao delirijum, Boki 13 odmah skočio na noge, a pevač imao važnu poruku za Gocu Šaulić

Kurir pre 3 sata
Rokenrol u Beogradu - koncert Dada Topića i prijatelja u MTS dvorani

Rokenrol u Beogradu - koncert Dada Topića i prijatelja u MTS dvorani

N1 Info pre 5 sati

Ključne reči

Sava centarMTS

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

Blic pre 21 minuta
"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon…

"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)

Blic pre 16 minuta
Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)…

Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)

Blic pre 56 minuta
Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina…

Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina je bila u šoku"

Blic pre 55 minuta
Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Blic pre 46 minuta