Planirana jeziva likvidacija u Beogradu: Uhapšen sa pištoljem i 20 metka, presvlačio se dva puta

Blic pre 40 minuta
Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade Planirana jeziva likvidacija u Beogradu: Uhapšen sa pištoljem i 20 metka…
Iskoristio je zakonsko pravo da se brani ćutanjem Tužilaštvo je predložilo pritvor U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vanja P. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je nabavio sredstvo za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu Đ.D, koje je nameravao da upotrebi, i to poluautomatski pištolj marke "Crvena Zastava" i devetnaest komada municije. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi
Otkrivamo detalje sprečene likvidacije u Beogradu: Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade sa metkom u cevi

Otkrivamo detalje sprečene likvidacije u Beogradu: Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade sa metkom u cevi! Uhapšeni povezan sa još jednom pucnjavom

Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade Planirana jeziva likvidacija u Beogradu: Uhapšen sa pištoljem i 20 metka…

Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade Planirana jeziva likvidacija u Beogradu: Uhapšen sa pištoljem i 20 metka, presvlačio se dva puta

