Građani blokirali saobraćaj u Subotici u znak podrške tužiteljki kojoj je zapaljen auto

Grupa građana okupila se večeras na poziv „Slobodnih građana Subotice“ i na oko sat vremena blokirala saobraćaj na raskrsnici kod hotela „Patria“, u znak podrške tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandri Stojsavljević, kojoj je u noći između 9. i 10. decembra zapaljen automobil u blizini porodične zgrade u kojoj stanuje. Građani su tokom skupa nosili transparente sa porukama „Aleksandra svi smo uz tebe“, „Podrška Aleksandri“, „Tužiteljka, drži se“