Još jedna zemlja bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Island se danas pridružio grupi zemalja koje će bojkotovati pesmu Evrovizije 2026. godine, zbog odluke Evropske radiodifuzne unije (EBU) da dozvole učešće Izraela na tom takmičenju.

Island se tako pridružio Španiji, Irskoj, Sloveniji i Holandiji u bojkotu Evrosonga, koji će se održati u Austriji, prenosi Bi-Bi-Si. Učešće izraelskog nacionalnog emitera dovelo je do nejedinstva među članicama EBU i širom javnošću, saopštio je islandski emiter RUV. Island je ranije izrazio nameru da preskoči takmičenje 2026. godine, ali nije želeo da se izjašnjava pre rasprave na Upravnom odboru RUV.
