Lejkersi bez trofeja, a sudije su „previdele“ udarac laktom u glavu Luke Dončića (VIDEO)

Košarkaši San Antonija i Oklahomr igraće u polufinalu NBA kupa u Las Vegasu.

Pobednik tog meča će u meču za trofej odmeriti snage sa boljim iz duela Njujork – Orlando. Sparsi su slavili na gostovanju Los Anđeles Lejkersima 132:119, iako već duže vreme igraju bez svog najboljeg igrača Francuza Viktora Vembanjame. U timu iz Los Anđelesa Luka Dončić je postigao 35 poena (11 od 24 šut iz igre), uz pet skokova i osam asistencija. Markus Smart je upisao 26 poena, a Lebron Džejms 19 uz čak 15 skokova i osam asistencija. Dončić je postao peti je u