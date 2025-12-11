Vembanjama se vraća za polufinale NBA kupa

Posle velike pobede protiv Los Anđeles Lejkersa u gostima i plasmana u polufinale NBA kupa, još jedna lepa vest je stigla za San Antonio Sparse.

Prema poslednjim informacijama za meč protiv Oklahome biće spreman najbolji igrač tima iz Teksasa Francuz Viktor Vembanjama. „Gotovo je sigurno da će Viktor biti tu da nama pomogne za duel protiv Oklahome u pokušaju da se plasiramo u finale NBA kupa. Trenirao je sa ekipom i očekujemo da istrči na teren“, istakao je Mič Džonson, strateg San Antonija Sparsa. Ove sezone Vembanjama je odigrao samo 12 utakmica i imao u proseku 26,9 poena, 12,9 skokova i četiri skoka po