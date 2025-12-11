Vembanjama se vraća za polufinale NBA kupa

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Vembanjama se vraća za polufinale NBA kupa

Posle velike pobede protiv Los Anđeles Lejkersa u gostima i plasmana u polufinale NBA kupa, još jedna lepa vest je stigla za San Antonio Sparse.

Prema poslednjim informacijama za meč protiv Oklahome biće spreman najbolji igrač tima iz Teksasa Francuz Viktor Vembanjama. „Gotovo je sigurno da će Viktor biti tu da nama pomogne za duel protiv Oklahome u pokušaju da se plasiramo u finale NBA kupa. Trenirao je sa ekipom i očekujemo da istrči na teren“, istakao je Mič Džonson, strateg San Antonija Sparsa. Ove sezone Vembanjama je odigrao samo 12 utakmica i imao u proseku 26,9 poena, 12,9 skokova i četiri skoka po
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Bruka - da li je moguće da sudije ovo nisu videle?! Dončić odlepio, pa dobio tehničku! (video)

Bruka - da li je moguće da sudije ovo nisu videle?! Dončić odlepio, pa dobio tehničku! (video)

Kurir pre 1 sat
Vembanjama se vraća na parket! Mogao bi da zaigra u završnici NBA kupa!

Vembanjama se vraća na parket! Mogao bi da zaigra u završnici NBA kupa!

Kurir pre 3 sata
Šta radi čovek u petoj deceniji života - nadrealno! Lebron "poleteo" i monstruozno zakucao preko rivala! Igrači se hvatali za…

Šta radi čovek u petoj deceniji života - nadrealno! Lebron "poleteo" i monstruozno zakucao preko rivala! Igrači se hvatali za glavu! (video)

Kurir pre 3 sata
Džaba Dončić i Lebron - Sparsi pokorili Los Anđeles VIDEO

Džaba Dončić i Lebron - Sparsi pokorili Los Anđeles VIDEO

B92 pre 3 sata
Tander sa 49 razlike do 24-1! VIDEO

Tander sa 49 razlike do 24-1! VIDEO

B92 pre 3 sata
Dončić ne može sam: Lejkersi bez polufinala NBA kupa, Oklahoma nadigrala Sanse

Dončić ne može sam: Lejkersi bez polufinala NBA kupa, Oklahoma nadigrala Sanse

Dnevnik pre 3 sata
Dončić briljirao – Lebron zakucavao /video/

Dončić briljirao – Lebron zakucavao /video/

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBASan AntonioLos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović se obratio srpskim trenerima

Veljko Paunović se obratio srpskim trenerima

Danas pre 27 minuta
Dejan Tomašević jednoglasno izabran za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

Dejan Tomašević jednoglasno izabran za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

RTS pre 7 minuta
Dejan Tomašević i zvanično novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Dejan Tomašević i zvanično novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Nedeljnik pre 17 minuta
Dejan Tomašević novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Dejan Tomašević novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Sportske.net pre 37 minuta
Tomašević izabran za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

Tomašević izabran za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

Vesti online pre 37 minuta