Dončić briljirao – Lebron zakucavao /video/

Košarkaši Oklahome plasirali su se u polufinale NBA kupa, pošto su na svom terenu u četvrtfinalu pobedili Finiks rezultatom 138:89.

Najefikasniji u timu Oklahome bio je Šaj Gildžes-Aleksander sa 28 poena, dok je Čet Holmgren dodao 24. U ekipi Finiksa, najbolji je bio Dilon Bruks sa 16 poena, dok je Džordan Gudvin ubacio 15. Košarkaši Oklahome su pobedom protiv Finiksa izjednačili rekord Golden Stejta iz sezone 2015/2016. sa skorom od 24/1 na početku sezone u NBA ligi. U pobedničkom timu briljirao je Stefon Kasl sa 30 poena, 10 skokova i šest asistencija. Kod domaćih, najbolji je bio slovenački