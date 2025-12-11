Macut: Napravljeni značajni koraci u unapređenju ljudskih prava u Srbiji

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut izjavio je danas da su u prethodnim godinama učinjeni značajni koraci u oblasti unapređenja ljudskih i manjinskih prava, od jačanja institucija, zakonodavnih izmena, do projekata na terenu, „kako bi svaki pripadnik manjine, dete i građanin znali da država stoji iza njih“.

Macut je na svečanosti koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo povodom Međunarodnog dana ljudskih prava dodao da „nema stabilnog i demokratskog društva bez poštovanja svakog pojedinca“ i da Vlada Srbije „odlučno i posvećeno radi na jačanju sistema ljudskih prava“. „Ljudska prava su zajednička odgovornost, ne pripadaju nijednoj ideologiji, političkoj partiji ni vladi, već svakoj osobi… Samo ukoliko se veruje u te postulate