Tribina „Ne prostajemo na tišinu! Žene u borbi za promene“: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u društvenim normama

Danas pre 6 sati  |  Beta
Tribina „Ne prostajemo na tišinu! Žene u borbi za promene“: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u društvenim normama

Nasilje prema ženama u Srbiji nije sporadično i slučajno, već duboko ukorenjeno u društvenim normama i institucionalnim praksama, a femicid, porodično nasilje i represija države nisu odvojene pojave već deo istog sistema rodno zasnovanog nasilja, ocenjeno je večeras u Novom Sadu.

Tribina „Ne prostajemo na tišinu! Žene u borbi za promene“, organizovana je u završnom danu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, na Dan ljudskih prava. Organizovali su je Aktivistička grupe „Žene za promene“, organizacija FemPlatz, feminističke organizacije i kolektivi Novog Sada „Iz kruga – Vojvodina“, Irida, Omladinski centar CK13, Kuhinja solidarnosti i Zborovi Novog Sada. Aktivistkinja grupe Žene za promene Marija Srdić navela je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sa tribine u Novom Sadu poručeno: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u srpskom društvu i normama

Sa tribine u Novom Sadu poručeno: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u srpskom društvu i normama

Radio 021 pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Obratite pažnju: 5 jutarnjih navika koje loše utiču na vaš san

Obratite pažnju: 5 jutarnjih navika koje loše utiču na vaš san

Danas pre 24 minuta
Beograd privlači luksuz - očekuje se 15 novih hotela pre Expoa 2027

Beograd privlači luksuz - očekuje se 15 novih hotela pre Expoa 2027

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Sa tribine u Novom Sadu poručeno: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u srpskom društvu i normama

Sa tribine u Novom Sadu poručeno: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u srpskom društvu i normama

Radio 021 pre 29 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 14 minuta
Kolaps na izlazima iz Srbije: Teški kamioni zaglavljeni i po osam sati

Kolaps na izlazima iz Srbije: Teški kamioni zaglavljeni i po osam sati

Dnevnik pre 9 minuta