Tribina „Ne prostajemo na tišinu! Žene u borbi za promene“: Nasilje prema ženama duboko ukorenjeno u društvenim normama

Nasilje prema ženama u Srbiji nije sporadično i slučajno, već duboko ukorenjeno u društvenim normama i institucionalnim praksama, a femicid, porodično nasilje i represija države nisu odvojene pojave već deo istog sistema rodno zasnovanog nasilja, ocenjeno je večeras u Novom Sadu.

Tribina „Ne prostajemo na tišinu! Žene u borbi za promene“, organizovana je u završnom danu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, na Dan ljudskih prava. Organizovali su je Aktivistička grupe „Žene za promene“, organizacija FemPlatz, feminističke organizacije i kolektivi Novog Sada „Iz kruga – Vojvodina“, Irida, Omladinski centar CK13, Kuhinja solidarnosti i Zborovi Novog Sada. Aktivistkinja grupe Žene za promene Marija Srdić navela je