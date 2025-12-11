Haos na graničnim prelazima: Kamiondžije čekaju satima

Dnevnik pre 58 minuta
Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, jutros u 7.15 časova zabeležena su značajna zadržavanja za teretna motorna vozila na više graničnih prelaza u Srbiji.

Najduži redovi trenutno su na graničnom prelazu Batrovci, gde vozači kamiona na izlazu iz zemlje čekaju čak 480 minuta. Duga zadržavanja prijavljena su i na drugim frekventnim punktovima: Horgoš (izlaz) – 300 minuta Kelebija (izlaz) – 300 minuta Šid (izlaz) – 300 minuta Sremska Rača (izlaz) – 120 minuta Bezdan (izlaz) – 240 minuta Uprava granične policije apeluje na vozače da planiraju put u skladu sa ažurnim informacijama i budu strpljivi zbog povećanog
