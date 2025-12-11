Ocokoljić pred derbi sa Zvezdom: Očekujem izazovan meč i podršku navijača u Areni

Posle neprijatnih dešavanja u Humskoj, uzrokovanim odlaskom Željka Obradovića, funkciju privremenog šefa struke preuzeo je Mirko Ocokoljić, koji je uspešno vodio ekipu iz Humske u dve utakmice.

Nakon pobede nad Bajernom, crno-beli savladali su i Kluž u ABA ligi, dok ga sada čeka najveći izazov u trenerskoj karijeri - derbi sa Crvenom zvezdom. Utakmica 15. kola Evrolige na programu je u petak, od 20.30 sati uz direktan prenos na Areni 1 Premium. Ocokoljić je na konferenciji priznao da neće moći da računa na povređenog Alekseja Pokuševskog i Miku Murnina, koji je na treningu povredio zglob. "Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti