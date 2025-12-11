Ocokoljić pred derbi sa Zvezdom: Očekujem izazovan meč i podršku navijača u Areni

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Euronews
Ocokoljić pred derbi sa Zvezdom: Očekujem izazovan meč i podršku navijača u Areni

Posle neprijatnih dešavanja u Humskoj, uzrokovanim odlaskom Željka Obradovića, funkciju privremenog šefa struke preuzeo je Mirko Ocokoljić, koji je uspešno vodio ekipu iz Humske u dve utakmice.

Nakon pobede nad Bajernom, crno-beli savladali su i Kluž u ABA ligi, dok ga sada čeka najveći izazov u trenerskoj karijeri - derbi sa Crvenom zvezdom. Utakmica 15. kola Evrolige na programu je u petak, od 20.30 sati uz direktan prenos na Areni 1 Premium. Ocokoljić je na konferenciji priznao da neće moći da računa na povređenog Alekseja Pokuševskog i Miku Murnina, koji je na treningu povredio zglob. "Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

„Ovakve utakmice mogu da vam promene sezonu“: Kalates nestrpljiv da zaigra protiv Crvene zvezde

„Ovakve utakmice mogu da vam promene sezonu“: Kalates nestrpljiv da zaigra protiv Crvene zvezde

Nova pre 8 minuta
"Ovaj meč može da nam promeni sezonu": Kalates i Bruno Fernando se uzdaju u Grobare

"Ovaj meč može da nam promeni sezonu": Kalates i Bruno Fernando se uzdaju u Grobare

Mondo pre 8 minuta
"Njih dvojica sigurno neće igrati protiv Zvezde": Očokoljić otkrio na koga ne računa iz Partizana

"Njih dvojica sigurno neće igrati protiv Zvezde": Očokoljić otkrio na koga ne računa iz Partizana

Mondo pre 12 minuta
Kalateš "pokopao" Željka Obradovića: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!

Kalateš "pokopao" Željka Obradovića: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!

Večernje novosti pre 13 minuta
Kalates: Ocokoljić uradio sjajan posao, dao nam je dodatnu motivaciju

Kalates: Ocokoljić uradio sjajan posao, dao nam je dodatnu motivaciju

RTS pre 28 minuta
Bruno Fernando jasan po pitanju navijača: „Očekujem podršku!“

Bruno Fernando jasan po pitanju navijača: „Očekujem podršku!“

Hot sport pre 18 minuta
Ocokoljić: Očekujem tešku utakmicu, znamo kako Crvena zvezda igra

Ocokoljić: Očekujem tešku utakmicu, znamo kako Crvena zvezda igra

RTV pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaŽeljko ObradovićEvroligaderbiABA ligakk partizanKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Francuski teniser suspendovan na 20 godina

Francuski teniser suspendovan na 20 godina

Danas pre 8 minuta
Srećne vesti potvrđene! Porodica Dejana Tomaševića danas prima čestitke

Srećne vesti potvrđene! Porodica Dejana Tomaševića danas prima čestitke

Hello pre 13 minuta
FOTO Drama na stazi, težak pad olimpijske šampionke: Hitno prebačena helikopterom u bolnicu

FOTO Drama na stazi, težak pad olimpijske šampionke: Hitno prebačena helikopterom u bolnicu

Nova pre 3 minuta
Zapališe stadion kluba za koji navijaju… bukvalno!

Zapališe stadion kluba za koji navijaju… bukvalno!

Sport klub pre 13 minuta
Ocokoljić pred derbi sa Zvezdom: Očekujem izazovan meč i podršku navijača u Areni

Ocokoljić pred derbi sa Zvezdom: Očekujem izazovan meč i podršku navijača u Areni

Euronews pre 13 minuta