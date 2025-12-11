Saobraćajna nesreća u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Dve ženske osobe, stare 26 i 29 godina, zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 22.58 na uglu ulice Kneza Miloša i Višegradske, a povređene osobe prevezene su na VMA. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 96 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, psihijatrijski i onkološki pacijenti.