Saobraćajna nesreća u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Dve ženske osobe, stare 26 i 29 godina, zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 22.58 na uglu ulice Kneza Miloša i Višegradske, a povređene osobe prevezene su na VMA. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 96 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, psihijatrijski i onkološki pacijenti.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Povređene dve žene u udesu u Kneza Miloša. Dramatična noć na VMA: Beograđani se povređivali, padali sa visine...

Povređene dve žene u udesu u Kneza Miloša. Dramatična noć na VMA: Beograđani se povređivali, padali sa visine...

Blic pre 19 minuta
Noć u Beogradu: Dve osobe povređene u udesu na uglu Kneza Miloša i Višegradske

Noć u Beogradu: Dve osobe povređene u udesu na uglu Kneza Miloša i Višegradske

Kurir pre 14 minuta
Dve žene povređene u Beogradu. One su posle sudara prevezene na VMA.

Dve žene povređene u Beogradu. One su posle sudara prevezene na VMA.

Alo pre 34 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

B92 pre 14 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Telegraf pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaVMAbeogradhitna pomoc

Hronika, najnovije vesti »

Povređene dve žene u udesu u Kneza Miloša. Dramatična noć na VMA: Beograđani se povređivali, padali sa visine...

Povređene dve žene u udesu u Kneza Miloša. Dramatična noć na VMA: Beograđani se povređivali, padali sa visine...

Blic pre 19 minuta
Noć u Beogradu: Dve osobe povređene u udesu na uglu Kneza Miloša i Višegradske

Noć u Beogradu: Dve osobe povređene u udesu na uglu Kneza Miloša i Višegradske

Kurir pre 14 minuta
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Saobraćajna nesreća u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u Kneza Miloša, prevezene na VMA

Euronews pre 14 minuta
Andrija Marković i Mile Jovanović ranjeni u Nikšiću: Pripadnici škaljarskog klana upucani u kafiću (foto)

Andrija Marković i Mile Jovanović ranjeni u Nikšiću: Pripadnici škaljarskog klana upucani u kafiću (foto)

Kurir pre 14 minuta
Dve žene povređene u Beogradu. One su posle sudara prevezene na VMA.

Dve žene povređene u Beogradu. One su posle sudara prevezene na VMA.

Alo pre 34 minuta