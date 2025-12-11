Skener Kurira! Zvezda gazi u ligi Evrope: Ko je lider ovog tima? Ko je oduševio, a ko u potpunosti razočarao?!

Izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu. Pred vama su fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira. Mateus 8 Još jedna u nizu fantastičnih partija Zvezdinog Brazilca. Sigurnim intervencijama unosio je preko potreban mir u redove svog tima. Nije bio pod stalnim pritiskom austrijskog tima, ali kad god bi zapretili igrači Šturma, Mateus je bio tu da zatvori vrata Zvezdinog gola. I pred kraj utakmice, psihološki je uticao na ekipu. Znao je kad treba