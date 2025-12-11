Šturm - Crvena zvezda: Crveno-beli na teškom ispitu u Gracu! Arnautović od starta!

Od najnovijeg Hronološki Zanimljivo je da Marko Arnautović prvi put upisuje minute protiv nekog austrijskog kluba na međunarodnoj sceni.

Nikad do sada nije igrao protiv njih. Šturm: Kristijansen, Malić, Mičel, Aivu, Karić, Stanković, Čukvuani, Horvat, Jata, Kiteišvili, Malon. Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Handel, Ivanić - Arnautović. Zvezda trenutno ima 7 bodova iz pet mečeva i nalazi se na 22. mestu na tabeli. Do kraja je preostalo još 3. kola i Zvezdi bi i remi odgovarao na ovom susretu u borbi za plasman među najboljih 24 i plasman u