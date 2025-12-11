Kritična situacija u Apoteci Beograd: Bez plate i zdravstvenog, a milioni potrošeni na marketing i četbota

Zaposleni u ustanovi Apoteka Beograd upozoravaju da se nalaze u veoma teškoj situaciji, plate kasne sedam meseci, a zaposleni strepe da će uskoro ostati i bez zdravstvenog osiguranja.

Ono što zaposlenima smeta je što se milioni dinara troše na marketinške ugovore i četbota. Četbot "Zdravka" plaćej je devet miliona dinara. "Ugovor je zaključen 17. maja prošle godine, nakon čega su počela naša kašnjenja plata. Prošle godine u avgustu-septembru je bila neka objava na Tviteru da u situaciji nestašica u apoteci i nemanju para, mi zaključujemo marketinške ugovore. Otišli smo na sajt nabavki i videli da je to sedam ugovora sklopljeno od decembra 2023.