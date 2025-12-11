Pogledajte - ovako su Amerikanci izvršili desant na tanker: Eskalacija rata protiv Venecuele – ugrožena sloboda plovidbe (video)

ORUŽANE snage Sjedinjenih Država su 10. decembra iskrcale osoblje na civilni tanker u međunarodnim vodama, zaplenivši brod koji je prevozio venecuelanski naftni brod za izvoz.

Foto printskrin telegram RVvoenkor Snimci pokazuju teško naoružano osoblje kako se spušta na brod, a američka državna tužiteljka Pam Bondi je u vezi sa operacijom objavila: „Danas su Federalni istražni biro, Služba za istrage nacionalne bezbednosti i Obalska straža Sjedinjenih Država, uz podršku Ministarstva rata, izvršili nalog za zaplenu tankera sirove nafte koji se koristi za transport sankcionisane nafte iz Venecuele i Irana.“ Bondi je tvrdila da je brod bio