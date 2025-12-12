BBC vesti na srpskom

Nemačka optužuje Rusiju za navodni sajber napad na kontrolu leta i mešanje u izbore

Ruski ambasador pozvan je na razgovor zbog navodnog sajber napada na kontrolu leta i pokušaj mešanja u nemačke izbore. Moskva za sada nije komentarisala.

BBC News pre 16 minuta  |  Džordž Rajt
Kula za kontrolu vazdušnog saobraćaja i zalazak filma
Berlin je optužio Moskvu za sajber napad na kontrolu leta i pokušaj mešanja u izbore održane u februaru 2025.

Zbog toga je ruski ambasador pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke.

Ruska vojna obaveštajna služba stoji iza „sajber napada na nemačku kontrolu leta u avgustu 2024. godine“, tvrdi portparol nemačkog Ministarstva spoljnih poslova.

Optužio je Moskvu i da je pokušala da utiče na izbore održane početkom godine.

Nemačka će u saradnji sa evropskim partnerima odgovoriti kontramerama kako bi naterala Rusiju da „plati cenu za njene hibridne akcije“.

Moskva se još ne oglašava, ali je ranije negirala evropske tvrdnje o ruskoj sabotaži i hibridnoj kampanji.

Najnovije optužbe na račun Rusije pojavile su u trenutku kada se u Evropi sve više širi zabrinutosti zbog sumnjivih ruskih sajber napada otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Sajber napad iz avgusta 2024. može da se pripiše ruskoj hakerskoj grupi Fensi Ber (Fancy Bear), tvrdi portparol nemačke diplomatije.

„Naši obaveštajni nalazi dokazuju da je ruska vojnoobaveštajna služba GRU odgovorna za ovaj napad“, dodao je.

Grupa je navodna špijunirala i krala podatke Svetske antidoping agencije i imala ključnu ulogu u sajber napadu na nacionalni skup Demokratske stranke u Americi 2016. godine, tvrdi stručnjak za bezbednost.

Moskva je pokušala i da se „umeša u poslednje savezne izbore i utiče na tekuće unutrašnje poslove Nemačke“ šireći dezinformacije putem kampanje nazvane „Oluja 1516“, tvrde u Berlinu.

Kampanja se, kako su naveli, delimično usredsredila na Roberta Habeka vodećog kandidata Zelene stranke i na Fridriha Merca, kandidata Hrišćansko-demokratske partije (CDU).

Merc je potom postao i kancelar.

Bezbednosne agencije su identifikovale lažne video snimke o navodnoj manipulaciji glasačkim listićima kao deo ruskog napora da da širi dezinformacije samo nekoliko dana uoči izbora, saopštila je nemačka vlada.

'Rusija bi mogla da napadne NATO u narednih pet godina'

Objava iz Berlina stigla je dan nakon što je šef NATO-a izjavio da bi u narednih pet godina Rusija mogla da napadne neku članicu alijanse.

„Rusija već eskalira tajne kampanje protiv naših društava“, rekao je Mark Rute u govoru u Nemačkoj.

„Moramo da budemo spremni na razmere rata koje su naši bake i deke ili pradeke pretrpeli", izjavio je generalni sekretar NATO-a.

Ponovio je slične tvrdnje o ruskim namerama koje su dale i neke zapadne obaveštajne agencije.

Moskva sve te tvrdnje odbacuje kao „zapadnu histeriju".

Prema NATO statutu, napad na bilo koju članicu NATO-a smatra se napadom na ceo NATO i alijansa združeno ima obavezu da odgovori.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je rekao da Rusija ne namerava niti je bilo kada planirala da napadne Evropu i da je to „govorio sto puta".

„Nećemo da se borimo protiv Evrope, ali ako Evropa želi da se bori protiv nas, spremni smo odmah", poručio je početkom decembra.

(BBC News, 12.12.2025)

