Pet činjenica o velikom naučniku Milutinu Milankoviću

BBC Lik Milutina Milankovića je na novčanici od 2.000 dinara

Matematičkim formulama je opisivao ritam svemira.

Napravio je jedan od najpreciznijih kalendara i promenio naše razumevanje planete i njene klimatske cikluse.

Iza portreta muškarca gustih obrva na novčanici od 2.000 dinara krije se priča o jednom o najznačajnijih svetskih naučnika.

Milutin Milanković bio je srpski matematičar, astronom, klimatolog, geofizičar, građevinski inženjer, doktor tehničkih nauka, ali i pisac.

Radio je kao profesor primenjene matematike i nebeske mehanike na Univerzitetu u Beogradu.

Bio je direktor Astronomske opservatorije u Beogradu, a učestvovao je i u ponovnom osnivanju Komisije 7 za nebesku mehaniku Međunarodne astronomske unije, gde je bio član od 1948. do 1953.

„Milanković je oživeo astronomsku teoriju i uveo ideje klimatskih modela", kaže Andre Berger, profesor na Katoličkom univerzitetu u Luvenu u Belgiji i dobitnik nagrade „Milutin Milanković" koju dodeljuje Evropsko geofizičko društvo.

Evo pet zanimljivih činjenica o Milankoviću koje možda niste znali.

1. Izučavao beton i gradio mostove na početku karijere

Rođen je 1879. godine, kao i jedan drugi poznati naučnik - Albert Ajnštajn.

Odrastao je u Dalju, malom mestu u današnjoj Hrvatskoj, nedaleko od Osijeka, u tadašnjoj Austrougarskoj.

„Godine 1878. moj otac Milan oženio se mojom majkom Jelisavetom, iz poznate srpske porodice Muačević.

„Iduće 1879. godine bog im je podario blizance, moju sestru Milenu i mene, a zatim još petoro dece: Ljubišu, Vladana, Vojislava, Vidosavu i Bogdana", pisao je u knjizi Uspomene, doživljaji, saznanja.

„Po završetku škole odlazi u Beč da studira inženjerstvo na Tehničkoj školi", kaže Slobodan Stojanović iz udruženja „Milutin Milanković" za BBC na srpskom.

Doktorirao je 1904. godine na temi teorijskog istraživanja betona i projektovanja betonskih konstrukcija.

To je dovelo do uspešne, ali kratke karijere inženjera koji je radio na složenim projektima širom Austrougarske imperije.

Tokom tog perioda osmislio je i patentirao nove pristupe betonskoj konstrukciji.

„On je bio jedan svestran naučnik, a često se zaboravlja da se prvo bavio tehničkim naukama i projektovanjem zgrada", dodaje Stojanović.

Početkom 1905. godine Milanković se zaposlio u tadašnjem čuvenom bečkom građevinskom preduzeću.

Gradio je brane, mostove, podizao građevine u armiranom betonu širom tadašnje Austrougarske, a rekonstruisao je i krilo Tehničke velike škole u Beču.

Udruženje Milutin Milanković Porodična kuća Milutina Milankovića u Dalju

2. Krater na Mesecu nosi njegovo ime

U životu Milutina Milankovića, 1909. godina bila je prelomna.

Napušta Beč i postaje profesor Univerziteta u Beogradu gde će ostati narednih 46 godina.

„Tada je krenuo da se bavi nebeskom mehanikom, granom astronomije koja proučava kretanje nebeskih tela", kaže Luka Popović, direktor Astronomske opservatorije u Beogradu, za BBC na srpskom.

Napisao je nekoliko univerzitetskih udžbenika - Nebeska mehanika, Osnove nebeske mehanike i Astronomska teorija klimatskih promena i njena primena u geofizici.

„Milanković je u kratkom periodu bio i direktor Astronomske opservatorije.

„Tu je, u jednoj od prvih računarskih laboratorija izračunavao parametre Zemljinog kretanja", dodaje Popović.

Milanković se bavio i teorijom planetarnih temperatura.

Ta otkrića omogućila su određivanje srednje godišnje temperature na površini Marsa, pisao je naučnik Tatomir Anđelić.

Utvrdio je da je srednja temperatura na površini Marsa niža za čitavih 30 stepeni Celzjusa nego na Zemlji.

Tada je bilo još puno onih koji su verovali da na ovoj planeti ima visoko razvijenih bića - Marsovaca.

Ovo Milankovićevo otkriće išlo je u korist onima koji su tvrdili suprotno, pa je postalo veoma popularno, pisao je Anđelić.

U čast njegovih dostignuća u astronomiji, 1965. posle uspešnih sovjetskih misija koje su obavile snimanje Meseca, naučnici Sovjetske akademije su jedan krater na tamnoj strani Meseca nazvali „Milanković".

3. Milankovićev kalendar

Tokom 1923. godine Milanković odlazi na Kongres pravoslavnih crkava u Istanbulu.

Tamo će predstaviti njegovu reformu julijanskog kalendara.

Julijanski kalendar je solarni kalendar sa 365 dana i svakom četvrtom prestupnom godinom.

Danas ga koristi Srpska pravoslavna crkva.

Gregorijanski kalendar je najrasprostranjeniji na svetu, uveo ga je papa Grgur Trinaesti u 16. veku.

Milanković je imao ideju da se prestupne godine više ne računaju po pravilu „svaka četvrta", već posebnim proračunima, piše u knjizi Milutin Milanković - putnik kroz vasionu i vekove.

Ovom reformom kalendar postaje precizniji, a razlika u odnosu na gregorijanski pojavila bi se tek 2800. godine.

Pravilo za određivanje hrišćanskog praznika Uskrsa nije dirano.

Ipak, nije „zaživeo" u Srbiji.

Iako je nastao na predlog Srpske pravoslavne crkve, SPC nije želela da prva uvede reformu, pisao je ranije BBC na srpskom.

Neke pravoslavne crkve jeste prihvatio ovaj takozvani Revidirani julijanski kalendar i Božić slave 25. decembra, a Uskrs kada i Srpska i Ruska pravoslavna crkva.

4. Milankovićevi ciklusi - teorija o smenjivanju ledenih doba

Milanković je otkrio i da dugoročne promene u odnosu Zemlje i Sunca utiču na klimu i da upravo one pokreću početak i kraj ledenih doba, piše NASA.

Male izmene u Zemljinoj orbiti posmatrane pojedinačno i zajedno, utiču na klimu tokom desetina i stotina hiljada godina, zaključio je on.

Ovi ciklusi, danas su poznati kao Milankovićevi ciklusi.

Milanković je zaključio da se ledena doba smenjuju na oko 41.000 godina.

„Bio je prvi koji je dizajnirao klimatski model zasnovan na fizičkim principima.

„Kroz kontakte sa geolozima ubedio ih je u važnost astronomske teorije za objašnjenje dugoročnih klimatskih promena", kaže profesor Berger.

Milankovićeva teorija postupno je dobijala podršku, ali je šira naučna zajednica počela da je prihvata tek desetak godina posle njegove smrti 1958. godine.

Prelomni trenutak bio je 1976, kada je studija objavljena u časopisu Science pokazala da se velike klimatske promene u poslednjih 450.000 godina poklapaju sa fazama ovih ciklusa, piše NASA.

„Kasnija istraživanja, kao što je analiza dubokih morskih sedimenata i ledenih jezgara potvrdila su Milankovićev rad", kaže Luka Popović iz beogradske opservatorije.

Njegova teorija danas je deo zvanične naučne literature Nacionalne akademije nauka Amerike.

„Ipak, klimatski model pomalo je potcenjen u naučnoj zajednici.

„Zato sam uvek počinjao predavanja o Milutinu Milankoviću predstavljanjem sadašnjih i prošlih klimatskih varijacija", kaže Berger.

5. Naučnik, ali i pisac

Milanković je verovao da nauku treba učiniti dostupnom svim ljudima.

Tokom 1920-ih godine imao je ideju da razvoj astronomije predstavi u formi ličnih doživljaja.

Pisao je pisma mladom imaginarnom prijatelju koja su izlazila u Letopisu Matice srpske.

U njima je opisivao putovanja u prošlost kako bi posećivao poznate naučnike i istraživao njihove ideje, posebno o astronomiji.

Pisao je na pitak i razumljiv način.

Prepiska je kasnije sakupljena i objavljena kao knjiga Kroz vasionu i vekove: Pisma jednog astronoma.

Milanković je autor i drugih dela u kojima se susreću nauka, književnost i prostor, poput Sećanja, doživljaji, saznanja.

Prirodne procese prikazivao je kroz intimne, gotovo lirske slike.

„Čitajući istoriju nauka uvideo sam da se iz udžbenika ne vidi kako su nauke nastale, već samo njihovo sadašnje stanje do kojeg se došlo iz prvobitnih koncepcija njihovih stvaralaca kasnijim dodavanjem poznijih prerađivača.

„A ja sam želeo da vidim kako se nauka stvara, a ne kako se prekrojava u moderniji oblik", pisao je.

U jednoj od najpoznatijih, široki zeleni pašnjak i smena godišnjih doba prate putovanje „glavnog junaka" - grudve snega.

„Ja sam od snega načinio jednu malu grudvu i bacio je tako da se kotrlja niz breg.

„Pri svakom svome obrtaju, ta gruda nešto doživi.

„Ovde se utisnula u nju borova iglica, ovde zrnce šljunka, onde kamičak."

Prozna dela Milutina Milankovića i drugih srpskih naučnika mogu se posmatrati kroz ekopoetiku - savremenu disciplinu koji proučava kako književnost oblikuje razumevanje prirode i čovekovog mesta u njoj, rekao je ranije teoretičar Uroš Đurković za BBC.

Ovakvi prizori, pokazuju kako se naučni modeli mogu preoblikovati u priču koja objašnjava svet oko nas, objasnio je Đurković.

BBC/SLOBODAN MARIČIĆ Mural posvećen Milutinu Milankoviću na Novom Beogradu

Milutin Milanković je preminuo 12. decembra 1958. u Beogradu.

Prvo je bio sahranjen u grobnici na beogradskom Novom groblju, a potom su, osam godina kasnije njegovi posmrtni ostaci, po njegovoj želji, preneti u porodičnu grobnicu u Dalju.

„Kao što munja u tamnoj noći obasja putniku ceo horizont pred njim, tako se takvom munjom u mozgu genijalnog čoveka otvaraju u nauci novi vidici i otkrivaju nove oblasti nauke", pisao je.

