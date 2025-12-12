Pobednik Evrovizije Nemo vraća trofej u znak protesta zbog Izraela

BBC News pre 1 sat

Reuters Nemo je ušao u istoriju postavši prvi nebinarni izvođač koji je pobedio na Pesmi Evrovizije. Bilo je to 2024. godine

Švajcarski pevač Nemo, pobednik Pesme Evrovizije 2024, odlučio je da vrati trofej u znak protesta zbog učešća Izraela na tomtakmičenju.

Dvadesetšestogodišnji švajcarski pevač rekao je da postoji „jasan sukob“ učešća Izraela na takmičenju i ideala „jedinstva, inkluzije i dostojanstva“ za koje takmičenje tvrdi da se zalaže.

Učešće Izraela na Evroviziji je sve veći izvor napetosti zbog rata u Pojasu Gaze i navodnih sumnji oko glasanja tokom ovogodišnjeg događaja.

Pet zemalja - Island, Španija, Irska, Slovenija i Holandija - objavile su da će bojkotovati Evroviziju sledeće godine jer je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

Odluku da ostane na takmičenju, Izrael je nazvao „pobedom“ nad kritičarima koji su pokušali da ga isključe i koji i šire mržnju.

Nemo je postao prvi nebinarni izvođač koji je pobedio na višedecenijskom takmičenju - Pesmi Evrovizije - sa pesmom „Kod“, koja govori o putu ka shvatanju da je nebinaran.

Posle pobede, Nemo je za BBC ispričao o izazovima sa kojima se suočio tokom takmičenja i osećaju da organizatori nisu učinili dovoljno da podrže učesnike koji su bili umešani u spor oko učešća Izraela 2024. godine.

To je dovelo do uvođenja niza novih mera kako bi se zaštitilo mentalno zdravlje umetnika i ljudi u organizaciji takmičenja Evrovizije.

Domaćin sledeće Evrovizije je Austrija, odnosno njen glavni grad Beč, kada će takmičenje napuniti 70 godina.

U objavi na Instagramu, Nemo je napisao da smatra da odluka Evropske radiodifuzne unije (EBU) da dozvoli Izraelu da i dalje učestvuje na događaju više nije u skladu sa njenim osnovnim vrednostima.

„Kontinuirano učešće Izraela tokom onoga što je Nezavisna međunarodna istražna komisija UN zaključila kao genocid, pokazuje jasan sukob evrovizijskih ideala i vrednosti, i odluke koju je doneo EBU.

„Iako sam izuzetno zahvalan zajednici oko ovog takmičenja i svemu što me je ovo iskustvo naučilo i kao osobu i kao umetnika, danas više ne osećam da ovaj trofej treba i dalje da stoji na mojoj polici“, napisao je Nemo.

Objavio je i video kako stavlja trofej u kartonsku kutiju, rekavši da ga vraća u sedište EBU u Ženevi.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Nemo nastupa na Evroviziji 2024. koja je održana u švedskom Malmeu

Bojkoti i protesti zbog učešća Izraela izazvali su najveću krizu u 70-godišnjoj istoriji Evrovizije.

Osim ponovljenih stavova i protesta zbog učesšća Izraela, Evroviziju 2025. obeležile su i kontroverze oko glasanja i tvrdnje da je izraelska vlada pokušala da utiče na glasanje publike.

Zbog toga su neka pravila takmičenja sada promenjena i pooštrena, a potom se „velika većina“ nacionalnih emitera zemalja učesnica saglasila da nema potrebe glasati i posebno o učešću Izraela i da Evrovizija 2026. može da bude održana po planu, saopštila je EBU.

Izraelski predsednik Isak Hercog pohvalio je odluku da se njegovoj zemlji dozvoli da se takmiči, nazivajući je „cenjenim gestom solidarnosti, bratstva i saradnje“.

Govoreći o bojkotima, Nemo je insistirao da njegova odluka da vrati trofej nije zbog nekog pojedinca ili umetnika, već zato što smatra da se Evrovizija koristi da bi se „omekšala slika države optužene za teške zločine“.

„Kada se neke zemlje povlčaše iz takmičenja trebalo bi da bude jasno da nešto duboko nije u redu.

„Ako se vrednosti koje slavimo na sceni ne žive van scene, onda čak i najlepše pesme postaju besmislene“, napisao je Nemo.

Rat u Pojasu Gaze trajao je dve godine i sada je na snazi primirje.

Počeo je iznenadnim napadom palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzeto za taoca - mnogi od njih su ubijeni.

Izrael je potom pokrenuo brutalnu odmazdu, ubivši tokom te dve godine više od 70.000 ljudi u napadima u Pojasu Gaze, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas.

