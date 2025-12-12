Jovanović (CLS): Tvrdoglavost Šapića na štetu Beograđana, namerava da ukine tramvaj broj 2
"Šapić je, na jučerašnjoj koferenciji za novinare, potvrdio svoju nameru da uspostavi pešačku zonu u Pariskoj (ulici) i ukine kultni tramvaj broj 2, uprkos mišljenju struke i građana", naveo je direktor CLS Nikola Jovanović u pisanoj izjavi.
Kako je objasnio, analiza CLS "jasno je pokazala da ne treba uspostavljati pešačku zonu na uzbrdici, na kojoj čak nema kulturnih ni komercijalnih sadržaja, kao i da bi ukidanje tramvaja 2 bilo loše i sa aspekta saobraćaja, ali i tradicije Beograda".
"Umesto da objasni Beograđanima zašto nema obećanog tendera za 100 novih tramvaja, zašto nema novca za nove trolejbuse i autobuse, zašto se kasni sa završetkom Bulevara patrijarha Pavla i probijanjem nasipa ispod pruge na Novom Beogradu, gradonačelnik tvrdoglavo i destruktivno istrajava na predlozima koji će samo dodatno polarizovati javnost i podići tenzije u ranjenom i poniženom Beogradu", upozorio je Jovanović.
(Beta, 12.12.2025)