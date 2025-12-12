Jovanović (CLS): Tvrdoglavost Šapića na štetu Beograđana, namerava da ukine tramvaj broj 2

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić trvdoglavo ostaje pri namerama koje su "na štetu građana", kao što je ukidanje tramvaja broj 2.

"Šapić je, na jučerašnjoj koferenciji za novinare, potvrdio svoju nameru da uspostavi pešačku zonu u Pariskoj (ulici) i ukine kultni tramvaj broj 2, uprkos mišljenju struke i građana", naveo je direktor CLS Nikola Jovanović u pisanoj izjavi.

Kako je objasnio, analiza CLS "jasno je pokazala da ne treba uspostavljati pešačku zonu na uzbrdici, na kojoj čak nema kulturnih ni komercijalnih sadržaja, kao i da bi ukidanje tramvaja 2 bilo loše i sa aspekta saobraćaja, ali i tradicije Beograda".

"Umesto da objasni Beograđanima zašto nema obećanog tendera za 100 novih tramvaja, zašto nema novca za nove trolejbuse i autobuse, zašto se kasni sa završetkom Bulevara patrijarha Pavla i probijanjem nasipa ispod pruge na Novom Beogradu, gradonačelnik tvrdoglavo i destruktivno istrajava na predlozima koji će samo dodatno polarizovati javnost i podići tenzije u ranjenom i poniženom Beogradu", upozorio je Jovanović.