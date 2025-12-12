Ovo je Đuro ranjen u Podgorici, sudilo mu sa Igorom Vukotićem zbog pokušaja ubistva

Policija preduzima intenzivne mere radi identifikacije počinitelja i rasvetljavanja okolnosti događaja Đuro Vujović je ranije bio osumnjičen za različite kriminalne aktivnosti Đuro Vujović ranjen je večeras u pucnjavi koja se dogodila oko 20.20 časova, u blizini Sahat kule u Podgorici.

Prema prvim informacijama, on je ranjen u ruku i sa lakim telesnim povredama transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Prema saznanjima Pobjede, u pitanju je operativno-interesantno lice. Pucnjava se, prema informacijama iz Uprave policije, dogodila oko 20.20 sati u blizini Sahat kule u Podgorici. - O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Policijski službenici preduzimaju intenzivne radnje, u koordinaciji sa