Prve konkretne poruke iz Moskve: Imaju li Rusi ideje kako da NIS nastavi rad bez kazni? Kad zavlada panika, ruši se kurs

Teče treći mesec američkih sankcija NIS-u. Stručnjaci ocenjuju da je najveći problem NIS-a neizvesnost, u međuvremenu, stižu i prve, konkretne poruke iz Moskve.

Trenutno, svi scenariji za razrešenje situacije oko sankcija NIS-u su mogući – od modela prinudne uprave do krajnje mere nacionalizacije. Rok koji je država dala da kompanija nađe rešenje za NIS je 15. januar. Šezdeset četvrti je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Prethodni dan, obeležile su poruke iz Moskve - nacionalizacija ne može bez saglasnosti. Naime, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov