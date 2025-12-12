Ukrajina žestoko napala Rusiju. Potpuni haos u ovom gradu: Gore stambene zgrade, ljudi hitno evakuisani, PVO radila celu noć!

Blic pre 32 minuta
Ukrajina žestoko napala Rusiju. Potpuni haos u ovom gradu: Gore stambene zgrade, ljudi hitno evakuisani, PVO radila celu noć!
Ukrajinski dron je pogodio stambenu zgradu u ruskom gradu Tveru, uzrokujući povrede najmanje sedam osoba Među povređenima je šest odraslih i jedno dete, koji su trenutno na medicinskom tretmanu Najmanje sedam osoba je povređeno nakon što je ukrajinski dron udario u stambenu zgradu u ruskom gradu Tveru, saopštio je guverner Tverske oblasti Vitalij Koroljov. Kao rezultat odbijanja napada dronom na stambenu zgradu u Tveru, ljudi su povređeni. Šest odraslih i jedno
Kurir pre 2 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija: Sedam osoba povređeno u udaru drona u Tveru, PVO oborila 90 ukrajinskih dronova

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija: Sedam osoba povređeno u udaru drona u Tveru, PVO oborila 90 ukrajinskih dronova

RTV pre 1 sat
