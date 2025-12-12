„Dve milijarde rubalja na sat“: Čak i ako se uspostavi mir u Ukrajini, Kremlj ne planira smanjenje vojnih izdataka

Danas pre 6 sati  |  S. D.
„Dve milijarde rubalja na sat“: Čak i ako se uspostavi mir u Ukrajini, Kremlj ne planira smanjenje vojnih izdataka

Troškovi ruskog federalnog budžeta za vojsku u periodu januar – septembar 2025. godine dostigli su novi rekord od 11,854 biliona rubalja, prema proračunima Jana Klugea, naučnog saradnika nemačkog Instituta za međunarodnu bezbednost, na osnovu podataka Ministarstva finansija Rusije, prenosi Moskovski tajms (The Moscow Times).

U odnosu na isti period prošle godine, izdaci za vojsku i proizvodnju oružja porasli su za 30 odsto, odnosno za 2,763 biliona rubalja. U poređenju sa nivoom iz 2023. vojni budžet Rusije povećan je za 95 odsto (+5,777 biliona rubalja), u odnosu na 2022. – za 173 odsto, a u poređenju sa predratnom 2021. godinom – za 295 odsto, gotovo četiri puta. U proseku je „vojni aparat“ Kremlja trošio 1,32 biliona rubalja mesečno, 43,4 milijarde rubalja dnevno ili 1,9 milijardi
Ključne reči

BudžetUkrajinaTimesRusija

