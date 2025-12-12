Fajnenšel tajms: Ukrajina u EU do 1. januara 2027. godine

Verzija mirovnog predloga koji su ukrajinski i evropski zvaničnici podneli Vašingtonu sadrži klauzulu u kojoj se navodi da Ukrajina mora postati članica Evropske unije do 1. januara 2027. godine, objavio je Fajnenšel tajms.

Plan je revidirana verzija predloga Donalda Trampa o okončanju rata, a novi nacrt se pojavio u trenutku kada američki predsednik pojačava pritisak na predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pristane na mirovni sporazum, prenosi Ukrajinska pravda. „Pristupanje Ukrajine Eropskoj uniji do 1. januara 2027. godine je navedeno u najnovijem nacrtu mirovnog predloga, koji su ukrajinski i evropski zvaničnici predstavili Vašingtonu“, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se