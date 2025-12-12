Pritvor Tačiju produžen za još dva meseca

Specijalizovana veća Kosova u Hagu donela su odluku da za dva meseca produže pritvor jednom od vođa OVK Hašimu Tačiju, koji je, zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Redžepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem, optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, preneo je Dukađini.

Odluku je 10. decembra doneo predsedavajući sudija Čarls Smit. Tačiju je pritvor produžen za još dva meseca, nakon što je sudsko veće utvrdilo da postoji rizik da će ometati postupak i počiniti druga krivična dela u ovoj oblasti, prenosi Dukađini. Inače, sudsko veće je ranije odredilo 19. januar naredne godine, kao rok za tužilaštvo i odbranu za podnošenje svojih završnih podnesaka, a za zastupništvo žrtava za dostavljanje izjave o posledicama navodnih zločina za