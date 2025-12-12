Spot podrške Željku Obradoviću u predvečerje derbija Partizana i Zvezde (VIDEO)

Danas pre 31 minuta  |  Danas online
Spot podrške Željku Obradoviću u predvečerje derbija Partizana i Zvezde (VIDEO)

Košarkaši Partizana u petak dočekuju Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.

U predvečerje prvog ovosezonskog večitog derbija (petak, 20:45) izašao je spot za singl “Ne zaboravi nikad” beogradskog ska-pank benda “Blicaj”, koji sažima ključne trenutke iz prethodna dva meseca JSD Partizan, a posvećen je Željku Obradoviću i navijačima crno-belih. Turbulentan period u Partizanu naveo je najaktivnije autore da svojim stvaralaštvom pruže podršku Željku Obradoviću. Poslednja u nizu akcija desila se prethodnog četvrtka kada je upućen poziv
KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićEvroliga

