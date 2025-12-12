Obeleženo 60 godina rada OŠ "Vuk Karadžić" u Loznici: Razvojni put u slikama - izložba u Inovacionom centru traje nedelju dana…

Gradska osnovna škola "Vuk Karadžić" u Loznici obeležila je 60 godina rada izložbom priređenom u Inovacionom centru.

Posetioci narednih sedam dana mogu videti razvojni put škole prikazan na brojnim fotografijama, ali i njene uspehe, priznanja i rezultate rada u prethodnih šest decenija. - Ovom izložbom obeležavamo 60 godina postojanja škole osnovane 1965. godine. Danas škola ima 20 učionica, dva informatička kabineta sa kabinetima za predmetnu nastavu, a svake godine u njima je sve više đaka. Sa izdvojenim odeljenjima u lozničkim selima Paskovac, Zajača i Gornja Borina imamo 581