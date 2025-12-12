"Treba brzo da ojačamo vojne kapacitete" Kaja Kalas: "Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi"

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da EU treba brzo da ojača svoje vojne kapacitete. "Treba brzo da ojačamo evropske vojne kapacitete.

Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi, već međusobno pojačavajući prioriteti", napisala je Kaja Kalas na platformi Iks (X). Telefonski razgovor sa "našim kolegama iz odbrane iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije naglasio je našu zajedničku odlučnost da krenemo napred po oba ova pitanja", dodala je ona bez drugih detalja.