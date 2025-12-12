"Treba brzo da ojačamo vojne kapacitete" Kaja Kalas: "Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi"

Kurir pre 43 minuta
"Treba brzo da ojačamo vojne kapacitete" Kaja Kalas: "Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi"

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da EU treba brzo da ojača svoje vojne kapacitete. "Treba brzo da ojačamo evropske vojne kapacitete.

Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi, već međusobno pojačavajući prioriteti", napisala je Kaja Kalas na platformi Iks (X). Telefonski razgovor sa "našim kolegama iz odbrane iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije naglasio je našu zajedničku odlučnost da krenemo napred po oba ova pitanja", dodala je ona bez drugih detalja.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Rusija zainteresovana za strane investicije! Posle izveštaja o velikim planovima Amerike, u Kremlju zaokrenuli kurs

Rusija zainteresovana za strane investicije! Posle izveštaja o velikim planovima Amerike, u Kremlju zaokrenuli kurs

Kurir pre 4 sati
"Narkoman Zelenski pokazao srednji prst SAD"! Medvedev opet oštar: "Kijevski klovn pričom o referendumu usporava pregovore"

"Narkoman Zelenski pokazao srednji prst SAD"! Medvedev opet oštar: "Kijevski klovn pričom o referendumu usporava pregovore"

Kurir pre 4 sati
Tramp pobesneo na Zelenskog i Putina: Oglasila se Bela kuća: "Više mu je dosta!"

Tramp pobesneo na Zelenskog i Putina: Oglasila se Bela kuća: "Više mu je dosta!"

Blic pre 5 sati
EU uručila Ukrajini pregovaračke pozicije za tri klastera

EU uručila Ukrajini pregovaračke pozicije za tri klastera

Danas pre 5 sati
Evropska zemlja počela naglo da se naoružava Jača istočno krilo NATO-a: uložili veliki novac u odbranu

Evropska zemlja počela naglo da se naoružava Jača istočno krilo NATO-a: uložili veliki novac u odbranu

Blic pre 6 sati
Ovo je znak da će Zelenski prihvatiti sve Trampove uslove?! Upravo stigla potvrda iz Ukrajine: Putinu će osmeh biti od uva do…

Ovo je znak da će Zelenski prihvatiti sve Trampove uslove?! Upravo stigla potvrda iz Ukrajine: Putinu će osmeh biti od uva do uva, ali jedan detalj može da mu uništi sve planove

Blic pre 6 sati
(Foto) "Dva zlikovca, jedan cilj" Putin drži nož, spreman da rasparča Evropu, Tramp ga grli i cinično se smeje: Ilustracija…

(Foto) "Dva zlikovca, jedan cilj" Putin drži nož, spreman da rasparča Evropu, Tramp ga grli i cinično se smeje: Ilustracija vodećeg evropskog lista izazvala opštu dramu

Blic pre 6 sati

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEUItalijaVelika BritanijaNemačkaPoljskaFrancuskakaja kalas

Svet, najnovije vesti »

"Treba brzo da ojačamo vojne kapacitete" Kaja Kalas: "Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi"

"Treba brzo da ojačamo vojne kapacitete" Kaja Kalas: "Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi"

Kurir pre 43 minuta
Lov na "Crveni oktobar": Britanska mornarica danima pratila rusku podmornicu u Lamanšu! "Bili smo spremni da reagujemo da su…

Lov na "Crveni oktobar": Britanska mornarica danima pratila rusku podmornicu u Lamanšu! "Bili smo spremni da reagujemo da su zaronili" (foto)

Kurir pre 2 sata
Haos u zemlji u koju građani Srbije rado idu Najveća epidemija hepatitisa A u poslednjih 40 godina, umrla 31 osoba

Haos u zemlji u koju građani Srbije rado idu Najveća epidemija hepatitisa A u poslednjih 40 godina, umrla 31 osoba

Kurir pre 2 sata
Zabranjeno učenicama da pokrivaju glave maramom: Uveden zakon koji predstavlja "jasnu posvećenost rodnoj ravnopravnosti"

Zabranjeno učenicama da pokrivaju glave maramom: Uveden zakon koji predstavlja "jasnu posvećenost rodnoj ravnopravnosti"

Kurir pre 2 sata
Kvar izazvao nesreću? Naložena obdukcija stradalog pilota u Crnoj Gori

Kvar izazvao nesreću? Naložena obdukcija stradalog pilota u Crnoj Gori

Kurir pre 2 sata