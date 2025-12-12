Na današnji dan, 12. decembar

Na današnji dan, 12. decembar
Na današnji dan, dogodilo se: 1586. Umro je Ištvan Batori (Istvan Bathory), knez Transilvanije od 1571. i poljski kralj od 1575, koji je tokom vladavine uspeo da konsoliduje prilike u zemlji i da osigura poljsku prevlast na Baltiku. Osnovao je univerzitet u Viljnusu 1579. 1821. Rođen je Gistav Flober (Gustave Flaubert), klasik francuskog realističnog romana, autor dela "Gospodja Bovari" zbog kojeg je bio optužen za povredu javnog morala ("Buvar i Pekiše",
Na današnji dan: Umrli Milutin Milanković i Slobodan Jovanović

Studenti danas obeležavaju godišnjicu blokade Univerziteta u Nišu

(Foto) Pre 25 godina Milica (8) je francuskom vojniku na KiM dala osmeh i jagodu, on se vratio sa lutkom, a danas joj je došao…

Upozorenje za vozače: Magla otežava vožnju - na naplatnim rampama i prelazima nema zadržavanja

Danas pretežno oblačno uz kišu, sunčano samo u jugozapadnoj i južnoj Srbiji

Studenti sva četiri univerziteta idu u Novi Pazar na protest 21. decembra

