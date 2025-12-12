Fon der Lajen: Tramp ne bi trebalo da se meša u evropsku demokratiju

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Fon der Lajen: Tramp ne bi trebalo da se meša u evropsku demokratiju
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ne bi trebalo da se meša u evropsku demokratiju, nakon što je Vašington objavio Strategiju nacionalne bezbednosti koja je izazvala negodovanje u EU. "Nije na nama da odlučujemo ko će biti lider neke zemlje, već na biračima te zemlje. To je suverenitet birača i to mora da bude zaštićeno", rekla je Ursula fon der Lajen u intervjuu za briselski
