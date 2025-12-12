Grupa profesora sa Stanforda i Berklija uputila pismo Ambasadoru EU u Srbiji o situaciji na DUNP-u

Grupa profesora sa Univerziteta Stenford i Univerziteta Kalifornije u Berkliju uputila je pismo ambasadoru Evropske unije u Srbiji Andreasu fon Bekeratu u kojem izražavaju "duboku zabrinutost zbog ubrzanog urušavanja" Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i pozivaju Delegaciju EU da hitno reaguje.

Pismo je usledilo nakon nedavnih poseta ambasadora fon Bekerata Novom Pazaru, tokom kojih je istakao značaj civilnog društva, demokratije i vladavine prava na evropskom putu Srbije. Profesori navode da su se posebno uznemirili nakon što je student Ekonomskog departmana DUNP-a i učesnik studentskih protesta Ahmed Koničanin izgubio status studenta, što ocenjuju kao „očigledan čin odmazde“ zbog njegovog mirnog građanskog angažmana, piše N1. Koničanin je prethodno