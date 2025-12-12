Tri saobraćajna udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Nova pre 13 minuta  |  Autor: Beta
Tri saobraćajna udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Tokom noći dogodila su se tri saobraćajna udesa, a jedna osoba je zadobila teške povrede i prevezena je u Urgentni centar, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Još tri osobe su povređene u sudarima, ali su one nakon pregleda odbili da idu u bolnicu, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su intervenisale 129 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnim mestima. Hronični pacijenti su se najčešće obraćali toj službi zbog problema sa disajnim putevima. ***
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tri udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Tri udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

N1 Info pre 27 minuta
Burna noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala 129 puta, više ljudi povređeno u saobraćajnih nesrećama

Burna noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala 129 puta, više ljudi povređeno u saobraćajnih nesrećama

Blic pre 43 minuta
Beogradska hitna pomoć: 4 saobraćajne nezgode, teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Beogradska hitna pomoć: 4 saobraćajne nezgode, teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Kurir pre 33 minuta
Hitna pomoć: Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Hitna pomoć: Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Euronews pre 37 minuta
Tri udesa u Beogradu. Pešak oboren na Zrenjaninskom putu je prevezen u Urgentni centar.

Tri udesa u Beogradu. Pešak oboren na Zrenjaninskom putu je prevezen u Urgentni centar.

Alo pre 58 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode; Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode; Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

B92 pre 18 minuta
Hitna pomoć: Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Hitna pomoć: Teška noć za astmatičare i srčane bolesnike

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) Jeziv prizor kod Rume: Automobil izleteo sa puta i prevrnuo se, jedna osoba teško povređena

(Foto) Jeziv prizor kod Rume: Automobil izleteo sa puta i prevrnuo se, jedna osoba teško povređena

Blic pre 3 minuta
Teška nesreća kod Rume: Automobil sleteo s puta i isprevrtao se, jedna osoba povređena

Teška nesreća kod Rume: Automobil sleteo s puta i isprevrtao se, jedna osoba povređena

Kurir pre 3 minuta
Tri udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Tri udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

N1 Info pre 27 minuta
Tri saobraćajna udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Tri saobraćajna udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Nova pre 13 minuta
Bila je jaka magla. Nešto je puklo i više je nisu videli" Novii detalji pogibije žene koju su udarila vrata od motora…

Bila je jaka magla. Nešto je puklo i više je nisu videli" Novii detalji pogibije žene koju su udarila vrata od motora autobusa: Telo pronađeno 50 metara od stajališta! (foto)

Blic pre 1 sat