Tri saobraćajna udesa u Beogradu, jedna osoba teže povređena

Tokom noći dogodila su se tri saobraćajna udesa, a jedna osoba je zadobila teške povrede i prevezena je u Urgentni centar, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Još tri osobe su povređene u sudarima, ali su one nakon pregleda odbili da idu u bolnicu, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su intervenisale 129 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnim mestima. Hronični pacijenti su se najčešće obraćali toj službi zbog problema sa disajnim putevima. ***