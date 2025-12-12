Borba za preživljavanje, umesto slobodnog kritičkog mišljenja

Svako ulaganje u umetnost, nauku i obrazovanje doprinos je stvaranju vrednosti koje unapređuju život građana i obezbeđuju održivi razvoj. S druge strane, kulturna scena se svesno ponižava i zamenjuje novom, poslušnom elitom, zaključak je naučno-stručnog skupa održanog u SANU

Naučno-stručni skup Kultura: dugoročno strateško ulaganje, održan proteklog vikenda u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ( SANU), okupio je vodeće stručnjake, umetnike i intelektualce, sa ciljem identifikovanja najvećih problema s kojima se danas suočava kultura u Srbiji i predlaganja mera koje bi mogle doprineti konstruktivnim rešenjima za budućnost. I bio je to najvažniji događaj u oblasti kulture tokom 2025. godine, što su potvrdili učesnici. „Ovaj skup