Postoji li podobna mera samostalnosti

Kada je režim shvatio da Zagorka Dolovac neće utamničiti baš svakog na koga pokažu prstom, odjednom se dosetio da ni njen izveštaj o radu za 2020. godinu ne valja, iako im očigledno ništa nije smetalo kada su joj 2021. izglasali još jedan mandat na mestu republičke javne tužiteljke

Nakon četiri godine potpune nezainteresovanosti vlasti za rad Vrhovnog javnog tužilaštva, tokom kojih Narodna skupština nije razmatrala nijedan od uredno napisanih i predatih godišnjih izveštaja o njegovom radu, hitno zakazivanje Odbora za pravosuđe označilo je drastičnu promenu raspoloženja. Iako je i predsednik Odbora Uglješa Mrdić konstatovao da izveštaji ispunjavaju formalne obaveze, dodao je da nedostaje suštinska evaluacija rada i da to dovodi do „zastoja u