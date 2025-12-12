Mekinli Rajt junak desetkovanog Dubaija u preokretu protiv Bajerna

RTS pre 57 minuta
Mekinli Rajt junak desetkovanog Dubaija u preokretu protiv Bajerna

Košarkaši Dubaija pobedili su Bajern sa 89:88 u meču 15. kola Evrolige.

Dubai je na teren "Koka kola arene" izašao bez sedmorice vrlo važnih igrača - Avramovića, Muse, Bejkona, Mejsona, Prepeliča, Elisa i Žaitea. Bajern je bio u odličnoj poziciji da zaustavi niz od pet poraza. Dobar otpor pružila je ekipa Dubaija u prvom poluvremenu, uspevši da se povremeno domogne vođstvo i da time prekida intervale Bajerna u vođstvu. Nemački klub je serijom od 10 poena na otvaranju treće deonice došao do 56:44. Na devet minuta do kraja duela, Bajern
